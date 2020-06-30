Голубовская посоветовала, куда не ехать людям из группы риска во время карантина

“Я всегда люблю давать советы выполнимые. Если мы сейчас с вами скажем “никуда не едьте, сидите дома” - это не выполнимая совершенно задача. Она может быть решена только на уровне государства, такими, жесткими мерами. Но у нас это тоже вечно не принимается, бунты всевозможные, недовольство будет. Поэтому, опять-таки, чтоб минимизировать риски, я бы посоветовала людям все-таки пожилого возраста, 50+, хотя болеют и более молодые и погибают более молодые, и основные группы риска, уже известные - они должны, по крайней мере, если едут - не надо ехать туда, где очень много людей. Люди снимают, я знаю, дома какие-то, где изолированно. Или не ехать вообще”, - сказала Ольга Голубовская, отвечая на вопрос, как отдохнуть в текущих условиях.

Напомним, отпуск на карантине почти половина украинцев планирует провести дома.