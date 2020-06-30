Голубовська порадила, куди не їхати людям з групи ризику під час карантину

"Я завжди люблю давати поради здійсненні. Якщо ми зараз з вами скажемо "нікуди не їдьте, сидіть вдома" - це нездійсненне абсолютно завдання. Воно може бути вирішено тільки на рівні держави, такими, жорсткими заходами. Але у нас це теж вічно не приймається, бунти всілякі, невдоволення буде. Тому, знову-таки, щоб мінімізувати ризики, я б порадила людям все-таки похилого віку, 50+, хоча хворіють і молодші і гинуть молодші, і основні групи ризику, вже відомі - вони повинні, принаймні, якщо їдуть - не треба їхати туди, де дуже багато людей. Люди знімають, я знаю, будинки якісь, де ізольовано. Або не їхати взагалі", - сказала Ольга Голубовська, відповідаючи на питання, як відпочити в поточних умовах.

Нагадаємо, відпустку на карантині майже половина українців планує провести вдома.