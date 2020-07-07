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Аллерголог посоветовала, как распознать и уберечься от аллергии летом

Аллерголог посоветовала, как распознать и уберечься от аллергии летом

Киев  •  УНН

 • 23059 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Причиной возникновения аллергии могут быть различные факторы, такие как: несбалансированное питание, сильные стрессы, чрезмерное употребление лекарств, неблагоприятная экология, частые инфекции дыхательных путей и многие другие. Врач-аллерголог, руководитель Киевского аллергоцентра Киевской городской клинической больницы № 8 Лилия Романюк поделилась советами с читателями УНН, как уберечься от аллергии летом.

"Аллергия – реакция гиперчувствительности иммунной системы на обычно безвредные вещества, которые контактируют с организмом разными способами: через кожу, при дыхании, при употреблении пищи", - разъяснила врач.

По ее словам, сталкиваясь с такими веществами, организм со временем начинает вырабатывать к ним антитела — особые белки, продуцируемые иммунной системой. Так, современная медицина не приводит точных причин аллергии у взрослых и детей. Основную роль в механизме ее возникновения отводят генетике.

"Если она (аллергия - ред.) есть у одного из родителей, то у ребенка она возникнет с 30% вероятностью, если у обоих – с 70%. Сильная аллергия при беременности может развиваться из-за снижения иммунитета", - добавила Романюк.

Врачи, по ее словам, лишь приводят факторы риска, которые запускают патологический процесс.

Провоцирующими факторами возникновения или обострения аллергии могут быть: несбалансированное питание, сильные стрессы, чрезмерное употребление лекарств, неблагоприятная экология, частые инфекции дыхательных путей и многие другие.

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Романюк подчеркнула: если принимать меры в отношении факторов риска, то можно снизить риск развития аллергических реакций.

Так, наиболее распространенными факторами аллергии являются: пыльца растений, споры грибов, плесень, пылевые клещи, слюна и перхоть животных – воздушные виды аллергенов.

Антибиотики, сульфаниламиды, вакцины и сыворотки, нестероидные противовоспалительные средства, в том числе местного действия, препараты, содержащие бром и йод – лекарственные виды аллергенов.

Также к аллергенам относятся укусы жалящих и кровососущих насекомых, а именно: яд пчел, шершней, муравьев, ос, также белки, содержащиеся в слюне комаров, клещей и клопов.

К пищевым аллергенам относятся: орехи, арахис, мед, цитрусовые, пшеница, соя, морепродукты, молоко, яйца, рыба.

Кроме этого, аллергенами являются бытовые и химические вещества: латекс, синтетические ткани, средства бытовой химии, бензин, акрил и лак для ногтей.

Врач отмечает, что летний период обострение поллиноза, или пыльцевой аллергии связан с пыльцой злаковых трав, которые цветут с мая до конца августа.

Во второй половине мая начинают пылить мятлик и лисохвост. В июне зацветают овсяница, ежа и тимофеевка. В середине лета основной причиной аллергии являются пыльца тимофеевки, плевела, ковыля, овсяницы, ежи, полевицы, лисохвоста, пырея, мятлика и костра. Поздний летний и осенний период обострения поллиноза приходится на август-сентябрь. В это время цветут растения из семейства маревых и сложноцветных. Полынь и лебеда имеют высокоаллергенные свойства. Также очень распространен поллиноз, который вызывается пыльцой амброзии.

Кроме того, летом аллергенными являются продукты питания.

"Высокую степень аллергенности имеют следующие продукты: какао и шоколад, коровье молоко, яйца, красные и желтые ягоды и фрукты (малина, клубника, цитрусовые), мед, кофе, виноград, горчица, грибы, орехи, морковь, помидоры, сельдерей, ананас.

Аллергенность средней степени присуща рису, абрикосам, персикам, зеленому перцу, мясу индейки, свинине, чернике, свекле, бобовым", - рассказала Романюк.

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Так, симптомами аллергии являются: чихание, заложенность носа, насморк, покраснение и зуд глаз, слезотечение, кашель.

Однако, при бронхиальной астме кашель не несет защитную функцию, а является следствием сужения просвета дыхательных путей из-за аллергического воспаления в бронхах. Для такого кашля характерным является приступообразность, "сухость" (т.е. отсутствие мокроты), отметила врач.

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Основными принципами борьбы с аллергией, по словам Романюк, являются: избежание контакта с аллергенами, проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), профилактический прием антигистаминных препаратов или других противоаллергических препаратов, назначенных врачом-аллергологом.

Чтобы избежать проявления аллергии на цветение или же смягчить ее, Романюк советует ограничить пребывание на солнце во время пыления растений.

"Гулять лучше после дождя, когда пыльца вымыта из воздуха. После пребывания на улице нужно умыться или протереть лицо влажным полотенцем, сменить одежду, принять душ, так как пыльца может собраться в волосах и тканях; носите солнцезащитные очки. Использовать назальные спреи с морской водой. Если глаза покраснели и зудят, необходимо промыть их кипяченой холодной водой.

Проветривая квартиру, завесьте окна и двери двух-трехслойными влажными марлевыми занавесками, чтобы пыльца не попала в помещение. Не лечите свои заболевания препаратами из трав; закрывайте окна на ночь; используйте современные воздушные кондиционеры с фильтрами, которые очищают, охлаждают и осушают воздух. Ежедневно Вам должны помочь провести влажную уборку в доме; сведите к минимуму активную физическую деятельность ранним утром, когда пыльца выделяется особенно интенсивно (с 5 до 10 часов утра)", - рассказывает она.

Кроме этого, она рекомендует брать отпуск в период наиболее интенсивного цветения растений-"виновников" и по возможности уезжать в другие природные зоны, например, на море.

"Избегайте употребления спиртного в период цветения; алкоголь способствует набуханию кровеносных сосудов носовых дыхательных путей; не открывайте окна в машине, при наличии кондиционера садиться в нее только через 5 минут после его включения. Не вывешивайте для сушки на открытом воздухе белье и одежду, так как на них может оседать пыльца", - посоветовала врач.

Также, по ее словам, существует большое количество продуктов, имеющих перекрестную чувствительность с пыльцой растений: березовый сок, орехи, морковь, яблоки, все косточковые - черешня, вишня, слива, виноград и, почти обязательно, мед. Эти данные следует учитывать в период обострения поллиноза и ограничивать употребление этих продуктов.

"В зависимости от выраженности проявлений аллергических реакций, Вам следует обратиться в скорую помощь или на прием к семейному врачу, взять направление у семейного врача к врачу- аллергологу", - подытожила Романюк.

Напомним, ранее украинцам советовали, как безопасно отдохнуть на море во время пандемии.

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