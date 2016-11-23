Акулу та морську лисицю прикордонники виявили у браконьєрів Одещини

Учора в Очаківському гирлі Дунаю, в ході реалізації оперативної інформації, прикордонний наряд відділу “Вилкове” Ізмаїльського загону затримав 4 браконьєрів, які поверталися із Чорного моря.

За результатом огляду човна прикордонники виявили близько 200 штук чорноморських калканів, 50 штук морської лисиці та одну чорноморську акулу (катран). За фактом справи відкрито кримінальне провадження.