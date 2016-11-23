Акулу та морську лисицю прикордонники виявили у браконьєрів Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Одещині прикордонники затримали браконьєрів, у яких виявили акулу, калкан та морську лисицю. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора в Очаківському гирлі Дунаю, в ході реалізації оперативної інформації, прикордонний наряд відділу “Вилкове” Ізмаїльського загону затримав 4 браконьєрів, які поверталися із Чорного моря.
За результатом огляду човна прикордонники виявили близько 200 штук чорноморських калканів, 50 штук морської лисиці та одну чорноморську акулу (катран). За фактом справи відкрито кримінальне провадження.