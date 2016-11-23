Акулу и морскую лисицу пограничники обнаружили у браконьеров в Одесской области

Вчера в Очаковском устье Дуная, в ходе реализации оперативной информации, пограничный наряд отдела "Вилково" Измаильского отряда задержал 4 браконьеров, которые возвращались с Черного моря.

По результатам осмотра лодки пограничники обнаружили около 200 штук черноморских калканов, 50 штук морских лисиц и одну черноморскую акулу (катран). По факту дела открыто уголовное производство.