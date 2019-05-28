Акула відкусила ногу туристу на Гаваях

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Шістдесятип'ятирічний чоловік помер після нападу акули під час плавання в американському штаті Гаваї. Про це УНН сообщяет з посиланням на AP.

За словами свідка, чоловік з американського штату Каліфорнія, який помер в суботу після нападу акули під час плавання на Гаваях, був витягнутий на берег без ноги. Рятувальники витягли його з води і провели реанімаційні заходи, але марно.

"Коли ми підійшли ближче, я побачила кров на його животі, а потім побачила трохи більше, і його зап'ястя виглядало так, ніби шкіра просто відірвалася. А потім я подивилася ближче, і всієї його лівої ноги від коліна не було", - повідомила свідок.

За даними влади, під час нападу чоловік плавав на відстані близько 55 метрів від берега.

Нагадаємо, серфер загинув після нападу акули біля острова Реюньйон.

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