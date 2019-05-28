Акула відкусила ногу туристу на Гаваях

За словами свідка, чоловік з американського штату Каліфорнія, який помер в суботу після нападу акули під час плавання на Гаваях, був витягнутий на берег без ноги. Рятувальники витягли його з води і провели реанімаційні заходи, але марно.

"Коли ми підійшли ближче, я побачила кров на його животі, а потім побачила трохи більше, і його зап'ястя виглядало так, ніби шкіра просто відірвалася. А потім я подивилася ближче, і всієї його лівої ноги від коліна не було", - повідомила свідок.

За даними влади, під час нападу чоловік плавав на відстані близько 55 метрів від берега.

Нагадаємо, серфер загинув після нападу акули біля острова Реюньйон.