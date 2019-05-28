Акула откусила ногу туристу на Гавайях

По словам свидетеля, мужчина из американского штата Калифорния, умерший в субботу после нападения акулы во время плавания на Гавайях, был вытащен на берег без ноги. Спасатели вытащили его из воды и провели реанимационные мероприятия, но тщетно.

"Когда мы подошли ближе, я увидела кровь на его животе, а потом увидела немного больше, и его запястье выглядело так, будто кожа просто оторвалась. А потом я посмотрела поближе, и всей его левой ноги от колена не было", - сообщила свидетель.

По данным властей, во время нападения мужчина плавал на расстоянии около 55 метров от берега.

Напомним, серфер погиб после нападения акулы у острова Реюньон.