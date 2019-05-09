Серфер загинув після нападу акули біля острова Реюньон

В результаті нападу серфер позбувся ноги і помер.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався біля узбережжя міста Сен-Ле (захід острова) у другій половині дня. Через кілька хвилин після нападу акули рятувальникам вдалося витягнути серфера на берег, проте до цього моменту він уже був мертвий.

За кілька годин до ПП влади французького острова закликали туристів і місцевих жителів бути обережними при заняттях водними видами спорту "через ризик нападу акул в цю пору року".

З 2011 року це вже 24-ий напад акули біля Реюньйон і 11 смертельний випадок.

Нагадаємо, у січні цього року акула атакувала молоду дівчину і 60-річну жінку на мілководді біля узбережжя острова Гамільтон в Вайтсанді на північному сході Австралії.