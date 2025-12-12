Активіст, який перевіряє "доброчесність" суддів назвав Верховний Суд "конченим" і спричинив резонанс
Київ • УНН
Керівник Фундації DEJURE Михайло Жернаков назвав Верховний Суд "конченим" після скасування рішення щодо судді Інни Отрош. Експерти зазначають, що така риторика порушує принцип поваги до суду.
Керівник громадської організації Фундація DEJURE Михайло Жернаков назвав Верховний Суд "конченим" після рішення Великої Палати, яким було частково задоволено апеляційну скаргу судді Інни Отрош та скасовано незаконне рішення ВККС і ВРП щодо її повторного оцінювання та звільнення, передає УНН.
Зауважимо, що Фундація DEJURE та керівник Вищої Ради правосуддя (ВРП) Роман Маселко тісно повʼязані між собою. Маселко - раніше член правління ГО "Автомайдан" та, власне, самої DEJURE. Також Маселко був членом Громадської ради доброчесності, яка проводить "фільтр" суддів і яка підконтрольна безпосередньо DЕJURE та Жернакову.
Заява Жернакова, де він назвав "конченим" Верховний суд - найвищий судовий орган в Україні, викликала резонанс у професійному середовищі.
Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький заявив, що подібна риторика порушує базовий принцип поваги до суду, закріплений у європейських актах щодо незалежності судової влади.
За словами Броневицького, свобода слова не охоплює образливі та принижуючі висловлювання щодо суду, що неодноразово підкреслював Європейський суд з прав людини. Зокрема, у справі Tešić v. Serbia ЄСПЛ наголошував, що критика судової системи має ґрунтуватися на аргументах, а не емоційних образах.
У Раді Європи також неодноразово звертали увагу на межу між жорсткою критикою судових рішень і тиском на судову владу. В Україні ж поширення проявів неповаги до суду, за рішенням Ради суддів від 26 жовтня 2018 року №62, розцінюється як загроза виконанню державою зобов’язань щодо права на справедливий суд.
Експерти звертають увагу, що особливий резонанс ситуації полягає в ролі самого Жернакова, який бере участь у процесах оцінювання суддів за критерієм "доброчесності". Водночас шлейф скандалів навколо самого Жернакова породжують сумніви у доброчесності активіста, допущеного до формування суддівського корпусу країни.
Нагадаємо, заявам Жернакова передувало рішенні Великої палати Верховного суду, який визнав незаконним рішення ВРП та ВККС, чим частково задовольнив позов судді Інни Отрош.
"Вчора ВП ВС визнала протиправними та скасувала рішення ВККС про мою невідповідність посаді та рішення ВРП про звільнення мене з посади! Ця боротьба, насправді, тривала з жовтня 2023 року… коли нинішній склад ВККС вирішив проводити незаконні повторні оцінювання суддів, а ВРП, надалі, - нівелювати власний акт індивідуальної дії про внесення подання про моє призначення на посаду від 2021 року
Незважаючи на шалений тиск грантових активістів, судді ВП ВС проявили рішучість та підтвердили свою незалежність від цих активістів, які за гроші іноземних партнерів перманентно втручаються у відправлення правосуддя суддями ВС", - прокоментувала рішення Верховного суду сама Отрош.