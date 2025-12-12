Активист, проверяющий "добропорядочность" судей, назвал Верховный Суд "конченым" и вызвал резонанс
Руководитель Фонда DEJURE Михаил Жернаков назвал Верховный Суд «конченым» после отмены решения в отношении судьи Инны Отрош. Эксперты отмечают, что такая риторика нарушает принцип уважения к суду.
Руководитель общественной организации Фонд DEJURE Михаил Жернаков назвал Верховный Суд "конченым" после решения Большой Палаты, которым была частично удовлетворена апелляционная жалоба судьи Инны Отрош и отменено незаконное решение ВККС и ВСП относительно ее повторного оценивания и увольнения, передает УНН.
Отметим, что Фонд DEJURE и руководитель Высшего Совета правосудия (ВСП) Роман Маселко тесно связаны между собой. Маселко - ранее член правления ОО "Автомайдан" и, собственно, самой DEJURE. Также Маселко был членом Общественного совета добропорядочности, который проводит "фильтр" судей и который подконтролен непосредственно DЕJURE и Жернакову.
Заявление Жернакова, где он назвал "конченым" Верховный суд - высший судебный орган в Украине, вызвало резонанс в профессиональной среде.
Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий заявил, что подобная риторика нарушает базовый принцип уважения к суду, закрепленный в европейских актах относительно независимости судебной власти.
По словам Броневицкого, свобода слова не охватывает оскорбительные и унижающие высказывания в отношении суда, что неоднократно подчеркивал Европейский суд по правам человека. В частности, по делу Tešić v. Serbia ЕСПЧ отмечал, что критика судебной системы должна основываться на аргументах, а не эмоциональных оскорблениях.
В Совете Европы также неоднократно обращали внимание на грань между жесткой критикой судебных решений и давлением на судебную власть. В Украине же распространение проявлений неуважения к суду, по решению Совета судей от 26 октября 2018 года №62, расценивается как угроза выполнению государством обязательств относительно права на справедливый суд.
Эксперты обращают внимание, что особый резонанс ситуации заключается в роли самого Жернакова, который участвует в процессах оценивания судей по критерию "добропорядочности". В то же время шлейф скандалов вокруг самого Жернакова порождают сомнения в добропорядочности активиста, допущенного к формированию судейского корпуса страны.
Напомним, заявлениям Жернакова предшествовало решение Большой палаты Верховного суда, который признал незаконным решение ВСП и ВККС, чем частично удовлетворил иск судьи Инны Отрош.
"Вчера БП ВС признала противоправными и отменила решения ВККС о моем несоответствии должности и решения ВСП об увольнении меня с должности! Эта борьба, на самом деле, длилась с октября 2023 года… когда нынешний состав ВККС решил проводить незаконные повторные оценивания судей, а ВСП, в дальнейшем, - нивелировать собственный акт индивидуального действия о внесении представления о моем назначении на должность от 2021 года
Несмотря на бешеное давление грантовых активистов, судьи БП ВС проявили решимость и подтвердили свою независимость от этих активистов, которые за деньги иностранных партнеров перманентно вмешиваются в отправление правосудия судьями ВС", - прокомментировала решение Верховного суда сама Отрош.