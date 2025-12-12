$42.270.01
13:33
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Эксклюзивы
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 10863 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 71290 просмотра
Активист, проверяющий "добропорядочность" судей, назвал Верховный Суд "конченым" и вызвал резонанс

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Руководитель Фонда DEJURE Михаил Жернаков назвал Верховный Суд «конченым» после отмены решения в отношении судьи Инны Отрош. Эксперты отмечают, что такая риторика нарушает принцип уважения к суду.

Активист, проверяющий "добропорядочность" судей, назвал Верховный Суд "конченым" и вызвал резонанс

Руководитель общественной организации Фонд DEJURE Михаил Жернаков назвал Верховный Суд "конченым" после решения Большой Палаты, которым была частично удовлетворена апелляционная жалоба судьи Инны Отрош и отменено незаконное решение ВККС и ВСП относительно ее повторного оценивания и увольнения, передает УНН.

Отметим, что Фонд DEJURE и руководитель Высшего Совета правосудия (ВСП) Роман Маселко тесно связаны между собой. Маселко - ранее член правления ОО "Автомайдан" и, собственно, самой DEJURE. Также Маселко был членом Общественного совета добропорядочности, который проводит "фильтр" судей и который подконтролен непосредственно DЕJURE и Жернакову. 

Заявление Жернакова, где он назвал "конченым" Верховный суд - высший судебный орган в Украине, вызвало резонанс в профессиональной среде.

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий заявил, что подобная риторика нарушает базовый принцип уважения к суду, закрепленный в европейских актах относительно независимости судебной власти.

По словам Броневицкого, свобода слова не охватывает оскорбительные и унижающие высказывания в отношении суда, что неоднократно подчеркивал Европейский суд по правам человека. В частности, по делу Tešić v. Serbia ЕСПЧ отмечал, что критика судебной системы должна основываться на аргументах, а не эмоциональных оскорблениях.

В Совете Европы также неоднократно обращали внимание на грань между жесткой критикой судебных решений и давлением на судебную власть. В Украине же распространение проявлений неуважения к суду, по решению Совета судей от 26 октября 2018 года №62, расценивается как угроза выполнению государством обязательств относительно права на справедливый суд.

Эксперты обращают внимание, что особый резонанс ситуации заключается в роли самого Жернакова, который участвует в процессах оценивания судей по критерию "добропорядочности". В то же время шлейф скандалов вокруг самого Жернакова порождают сомнения в добропорядочности активиста, допущенного к формированию судейского корпуса страны.

Напомним, заявлениям Жернакова предшествовало решение Большой палаты Верховного суда, который признал незаконным решение ВСП и ВККС, чем частично удовлетворил иск судьи Инны Отрош.

"Вчера БП ВС признала противоправными и отменила решения ВККС о моем несоответствии должности и решения ВСП об увольнении меня с должности! Эта борьба, на самом деле, длилась с октября 2023 года… когда нынешний состав ВККС решил проводить незаконные повторные оценивания судей, а ВСП, в дальнейшем, - нивелировать собственный акт индивидуального действия о внесении представления о моем назначении на должность от 2021 года

Несмотря на бешеное давление грантовых активистов, судьи БП ВС проявили решимость и подтвердили свою независимость от этих активистов, которые за деньги иностранных партнеров перманентно вмешиваются в отправление правосудия судьями ВС", - прокомментировала решение Верховного суда сама Отрош.  

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Совет Европы
Украина