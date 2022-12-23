Акція “Листи Святому Миколаю”: 350 дітей отримали подарунки від МХП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міжнародна компанія МХП передала подарунки для 350 дітей із малозабезпечених родин в рамках акції “Листи Святому Миколаю”. Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ “Миронівська птахофабрика”, що входить до МХП, передає УНН.
Деталі
У рамках акції працівники підприємств МХП могли стати особистим Святим Миколаєм для дитини із малозабезпеченої родини. Таким чином 350 дітлахів з 10 областей отримали подарунки.
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“Звичайно така чудова акція дуже сподобалася маленьким українцям, однак, окрім приємних сюрпризів, багато діток просили про найважливіше для всіх нас – про Перемогу. І ми, дорослі, її наближаємо. Тримаємо кожен свій фронт, щоб уже наступного року в нашому небі літали тільки сани Миколая”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
МХП цьогоріч передала усі новорічні подарунки для партнерів на Збройні Сили України.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.