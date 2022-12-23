Акция "Письма Святому Николаю": 350 детей получили подарки от МХП

Детали

В рамках акции работники предприятий МХП могли стать личным Святым Николаем для ребенка из малообеспеченной семьи. Таким образом 350 детей из 10 областей получили подарки.

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“Конечно такая замечательная акция очень понравилась маленьким украинцам, однако, кроме приятных сюрпризов, многие дети просили о самом важном для всех нас – о Победе. И мы, взрослые, ее приближаем. Держим каждый свой фронт, чтобы уже в следующем году в нашем небе летали только сани Николая”, - говорится в сообщении.

Напомним

МХП в этом году передала все новогодние подарки для партнеров на Вооруженные Силы Украины.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.