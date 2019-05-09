Акція "Безсмертний полк" завершилася в Києві

Усі учасники ходи "Безсмертного полку", які цього року зібралися під гаслом "Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Мир. Злагода. Єдність", після мітингу і хвилини мовчання поклали квіти до Могили невідомого солдата і залишили парк Вічної Слави.

Акція в цілому відбулася мирно і без сутичок, хоча окремі громадські діячі й вступали в дискусії з учасниками заходу через різні ідеологічні погляди.

Наразі біля монумента підходять для покладання квітів відвідувачі, які дісталися парку самостійно. Крім того, свій мітинг біля меморіалу проводить група людей із релігійною символікою. Періодично з натовпу лунають гасла: "Слава Україні!". Крім того, помітно поменшало правоохоронців.

Нагадаємо, кілька сотень учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Мир. Злагода. Єдність" пройшли вулицею Івана Мазепи і зайшли до парку Вічної Слави, де провели мітинг біля Вічного вогню.

Як повідомляв УНН, на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, в Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.