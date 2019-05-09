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Акция "Бессмертный полк" завершилась в Киеве

Акция "Бессмертный полк" завершилась в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Акция "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" завершилась после возложения цветов возле мемориала Вечной Славы в Киеве, передает корреспондент УНН.

Все участники шествия "Бессмертного полка", которые в этом году собрались под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство", после митинга и минуты молчания возложили цветы к Могиле неизвестного солдата и оставили парк Вечной Славы.

Акция в целом прошла мирно и без столкновений, хотя отдельные общественные деятели и вступали в дискуссии с участниками мероприятия через различные идеологические взгляды.

Сейчас к монументу подходят для возложения цветов посетители, которые добрались в парк самостоятельно. Кроме того, свой митинг возле мемориала проводит группа людей с религиозной символикой. Периодически из толпы раздаются лозунги: "Слава Украине!". Кроме того, заметно уменьшилось правоохранителей.

Напомним, несколько сотен участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" прошли по улице Ивана Мазепы и зашли в парк Вечной Славы, где провели митинг возле Вечного огня.

Как сообщал УНН, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.

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