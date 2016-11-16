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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Актор Дж.Депп підтримав О.Сенцова в капманії "Ув’язнені за мистецтво"

Актор Дж.Депп підтримав О.Сенцова в капманії "Ув’язнені за мистецтво"

Київ • УНН

 • 11629 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Американський актор Джонні Депп та низка інших зірок приєдналися до акції "Ув'язнені за мистецтво", де відомі артисти і музиканти намагаються привернути увагу до долі своїх колег з різних країн світу, які опинилися за ґратами з політичних мотивів, передає УНН з посиланням на правозахисників Voice Project.

Зазначимо, що актори та музиканти виступили в ролі політичних в’язнів, щоб привернути увагу до позбавлених волі в усьому світі за свободу слова.

Футболки та толстовки продаватимуться з принтами "ув’язнених" зірок, щоб активізувати зусилля зі звільнення ув'язнених.

Зокрема, Джонні Депп виступив у ролі режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії.

Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.

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