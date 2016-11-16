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15 марта, 19:03 • 109245 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149825 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127186 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120462 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106947 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102488 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97154 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Актер Дж.Депп поддержал О.Сенцова в капмании "Заключенные за искусство"

Актер Дж.Депп поддержал О.Сенцова в капмании "Заключенные за искусство"

Киев • УНН

 • 11628 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Американский актер Джонни Депп и ряд других звезд присоединились к акции "Заключенные за искусство", где известные артисты и музыканты пытаются привлечь внимание к судьбе своих коллег из разных стран мира, которые оказались за решеткой по политическим мотивам, передает УНН со ссылкой на правозащитников Voice Project.

Отметим, что актеры и музыканты выступили в роли политических заключенных, чтобы привлечь внимание до лишенных свободы во всем мире за свободу слова.

Футболки и толстовки будут продаваться с принтами "заключенных" звезд, чтобы активизировать усилия по освобождению заключенных.

В частности, Джонни Депп выступил в роли режиссера Олега Сенцова, заключенного в России.

Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.

Украинские Национальные Новости

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