Актер Дж.Депп поддержал О.Сенцова в капмании "Заключенные за искусство"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Американский актер Джонни Депп и ряд других звезд присоединились к акции "Заключенные за искусство", где известные артисты и музыканты пытаются привлечь внимание к судьбе своих коллег из разных стран мира, которые оказались за решеткой по политическим мотивам, передает УНН со ссылкой на правозащитников Voice Project.
Отметим, что актеры и музыканты выступили в роли политических заключенных, чтобы привлечь внимание до лишенных свободы во всем мире за свободу слова.
Футболки и толстовки будут продаваться с принтами "заключенных" звезд, чтобы активизировать усилия по освобождению заключенных.
В частности, Джонни Депп выступил в роли режиссера Олега Сенцова, заключенного в России.
Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.