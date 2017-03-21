Активісти запропонували три кандидатури на посаду аудитора НАБУ

"Кандидатури, які ми будемо пропонувати для Кабміну - це американка Марта Борщ, прокурор американський,.. Карлос Кастресана, іспанський прокурор... І третій кандидат - ми підтримуємо кандидатуру Джованні Кесслера, він приймав участь у відборі директора НАБУ", - сказав виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, ВР не змогла обрати аудитора НАБУ.