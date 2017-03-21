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Активісти запропонували три кандидатури на посаду аудитора НАБУ

Активісти запропонували три кандидатури на посаду аудитора НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Представники громадських організацій запропонували членам Кабінету міністрів розглянути як кандидатів в аудитори НАБУ американського прокурора Марту Борщ, іспанського прокурора Карлоса Кастресану та італійського прокурора та генерального директора Європейського управління боротьби з шахрайством Джованні Кесслера. Про це представники громадських організацій повідомили під час брифінгу, передає УНН.

"Кандидатури, які ми будемо пропонувати для Кабміну - це американка Марта Борщ, прокурор американський,.. Карлос Кастресана, іспанський прокурор... І третій кандидат - ми підтримуємо кандидатуру Джованні Кесслера, він приймав участь у відборі директора НАБУ", - сказав виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, ВР не змогла обрати аудитора НАБУ.

Українські Національні Новини

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