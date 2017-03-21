Активисты предложили три кандидатуры на должность аудитора НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Представители общественных организаций предложили членам Кабинета министров рассмотреть в качестве кандидатов в аудиторы НАБУ американского прокурора Марту Борщ, испанского прокурора Карлоса Кастресана и итальянского прокурора и генерального директора Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера. Об этом представители общественных организаций сообщили на брифинге, передает УНН.
"Кандидатуры, которые мы будем предлагать для Кабмина - это американка Марта Борщ, прокурор американский... Карлос Кастресана, испанский прокурор... И третий кандидат - мы поддерживаем кандидатуру Джованни Кесслера, он принимал участие в отборе директора НАБУ", - сказал исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.
Напомним, ВР не смогла выбрать аудитора НАБУ.