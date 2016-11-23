Активісти заблокували Акпеляційний суд у Києві, де розглядали справу В.Заверухи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві активісти заблокували будівлю Апеляційного суду, де розглядали справу Віти Заверухи, яку звинувачують у причетності до розстрілу правоохоронців на одній із столичних АЗС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник керівника центрального інформаційного відділу "Правого сектора" Варвара Черноіваненко, передає УНН.
"Віті Заверусі продовжили термін тримання під вартою. Судді і прокурори втекли. Народний депутат Юрій Тимошенко продовжує сидіти з Вітою, прикований до неї кайданками. Хлопці теж в "акваріумі". Люди залишаються в залі... Ми блокуємо апеляційний суд: Солом'янська 2а", - написала В.Черноіваненко.
За її словами будівлю суду блокували зовні "Правий сектор", "Донбас", "Айдар", С14, а також громадські активісти.
"Всередині залишається Юрій Тимошенко, Віта Заверуха, адвокат та інвалід АТО без ніг. Мають прибути інші народні депутати.
А під суд привезли ще автобус "барсів", - додала В.Черноіваненко.
Згодом у "ПС" повідомили, що було прийнято рішення про те, "Віту Заверуху кладуть до лікарні БСП під наглядом народних депутатів".
"Через день пообіцяв бути генпрокурор Юрій Луценко, з яким депутати будуть вести перемовини щодо перегляду цієї справи", - повідомила В.Черноіваненко.
Нагадаємо, 4 травня у Києві стався напад на одну з АЗС, де нападники розстріляли правоохоронців. Дії зловмисників кваліфіковано за ст.27, ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).