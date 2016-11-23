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Активисты заблокировали Акпеляцийний суд в Киеве, где рассматривали дело В.Заверухи

Киев • УНН

 • 12263 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве активисты заблокировали здание Апелляционного суда, где рассматривали дело Виты Заверухи, которую обвиняют в причастности к расстрелу правоохранителей на одной из столичных АЗС. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель руководителя центрального информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко, передает УНН.

Активисты заблокировали Акпеляцийний суд в Киеве, где рассматривали дело В.Заверухи

"Вите Заверухе продлили срок содержания под стражей. Судьи и прокуроры скрылись. Народный депутат Юрий Тимошенко продолжает сидеть с Витой, прикованный к ней наручниками. Ребята тоже в "аквариуме". Люди остаются в зале... Мы блокируем апелляционный суд: Соломенская 2а", - написала В.Черноиваненко.

По ее словам здание суда блокировали снаружи "Правый сектор", "Донбасс", "Айдар", С14, а также общественные активисты.

"Внутри остается Юрий Тимошенко, Вита Заверуха, адвокат и инвалид АТО без ног. Должны прибыть другие народные депутаты.
А под суд привезли еще автобус "барсов", - добавила В.Черноиваненко.

Впоследствии в "ПС" сообщили, что было принято решение о том, что "Виту Заверуху кладут в больницу БСП под наблюдением народных депутатов".

"Через день пообещал быть генпрокурор Юрий Луценко, с которым депутаты будут вести переговоры по пересмотру этого дела", - сообщила В.Черноиваненко.

Напомним, 4 мая в Киеве произошло нападение на одну из АЗС, где нападавшие расстреляли правоохранителей. Действия злоумышленников квалифицированы по ст.27, ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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