Активісти "Свободи" влаштують пікет під КСУ, де розглядатимуть "мовний" закон Ківалова-Калєсніченка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Завтра, 13 січня, Всеукраїнське об'єднання "Свобода" разом із іншими організаціями проведе пікет Конституційного суду України, де о 10:00 розпочнеться засідання щодо визначення конституційності "мовного" закону Ківалова-Калєсніченка, передає УНН із посиланням на прес-службу ВО "Свобода".
Як повідомили у прес-службі, активісти вимагатимуть від суду справедливого рішення, адже Закон України "Про засади державної мовної політики" антиконституційний, дискримінує державну мову в усіх царинах життя і потребує негайного скасування.
Пікет відбудеться за адресою: вул. Жилянська, 14. Початок - о 9:30.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила скасувати цей закон 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак "мовний закон" далі чинний.
Як повідомляв УНН, КСУ залучив як свідків А.Яценюка та А.Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.