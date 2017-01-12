Активисты "Свободы" устроят пикет под КСУ, где будут рассматривать "языковой" закон Кивалова-Калесниченка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Завтра, 13 января, Всеукраинское объединение "Свобода" вместе с другими организациями проведет пикет Конституционного суда Украины, где в 10:00 начнется заседание относительно определения конституционности "языкового" закона Кивалова-Калесниченка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВО " Свобода ".
Как сообщили в пресс-службе, активисты будут требовать от суда справедливого решения, ведь Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" антиконституционный, дискриминирует государственный язык во всех сферах жизни и требует немедленной отмены.
Пикет состоится по адресу: ул. Жилянская, 14. Начало - в 9:30.
Напомним, Верховная Рада постановила отменить этот закон 23 февраля 2014года , однако президент еще не подписал и не ветировал законопроект об этом, поэтому "языковой закон" дальше действующий.
Как сообщал УНН, КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко.