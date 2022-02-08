Активісти прийшли до столичної депутатки Кулеби із вимогою пояснити походження статків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні, 8 лютого, біля громадської приймальні депутатки Київради від "Слуги народу" Євгенії Кулеби на вулиці Стрілецькій, 28 відбулася багаточисельна акція протесту членів громадської організації "Спортсмени за майбутнє України", передає УНН із посиланням на UBR.
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Протестувальники підкреслили, що наразі, коли держава перебуває під загрозою чергової збройної ескалації з боку Росії депутати продовжують збагачуватись коштом звичайних людей. У той час як напередодні виборів у 2020 році Кулеба завзято обіцяла боротись за екологію Києва, вважають активісти, єдине, що виборола пані Євгенія – гроші на покращення свого життя.
Один з учасників акції деталізував мету зібрання: "Ми прийшли до громадської приймальні депутатки Кулеби, аби запитати, звідки у неї взялися статки, котрими вона хизується у соціальних мережах. Хоча, згідно з офіційними деклараціями, вона бідна, як церковна миша. Ми як члени громадської організації вимагаємо від пані Євгенії пояснень, чому вона не виконує своїх передвиборчих обіцянок, зокрема щодо допомоги спортсменам та опіки будівництва спортивних споруд? Також вона розповідала, що буде опікуватися екологією Києва, втім, саме на цій темі вона, мабуть, й стрімко побагатшала. Зокрема, отримала незадекларовані: автомобіль Tesla, діаманти, брендовий одяг та ексклюзивна колекція жіночих сумочок загальною вартістю не менш як на 300 тисяч доларів. Якщо вона не зможе пояснити походження своїх статків та чому їх не внесено до декларації, ми обов'язково продовжимо наші акції під будівлею Київради, під іншими державними органами та під її помешканням в Києві, де Кулеба зареєстрована приватною підприємницею – вулиця Михайлівська, 24-в, це неподалік від Михайлівської площі. Також ми спрямуємо письмові запити до НАЗК та НАБУ, аби державні органи також поцікавилися у пані Євгенії її невідповідними чинній посаді статками. Отже, ми чекаємо на відповіді від державних органів".
Раніше ЗМІ повідомляли, що усе майно Євгенії Кулеби відсутнє у декларації, в неї самої немає ні квартири, ні машини, ні цінностей. Втім, переглянувши соцмережі жінки, журналісти підрахували, що вартість лише одних брендових преміальних сумочок, з якими вона позує на фото, становить 310 тисяч гривень.