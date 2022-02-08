Активисты пришли к столичному депутату Кулебе с требованием объяснить происхождение состояния

Детали



Протестующие подчеркнули, что сейчас, когда государство находится под угрозой очередной вооруженной эскалации со стороны России депутаты продолжают обогащаться за счет обычных людей. В то время как накануне выборов в 2020 году Кулеба рьяно обещала бороться за экологию Киева, считают активисты, единственное, что получила госпожа Евгения - деньги на улучшение своей жизни.

Один из участников акции детализировал цель собрания: "Мы пришли в общественную приемную депутата Кулебы, чтобы спросить, откуда у нее взялось состояние, которым она щеголяет в социальных сетях. Хотя, согласно официальным декларациям, она бедна, как церковная мышь. Мы, как члены общественной организации, требуем от госпожи Евгении объяснений, почему она не выполняет своих предвыборных обещаний, в частности относительно помощи спортсменам и опеки строительства спортивных сооружений? Также она рассказывала, что будет заниматься экологией Киева, впрочем, именно на этой теме она, видимо, и стремительно разбогатела. В частности, получила незадекларированные: автомобиль Tesla, бриллианты, брендовую одежду и эксклюзивную коллекция женских сумочек общей стоимостью не менее чем на 300 тысяч долларов. Если она не сможет объяснить происхождение своего состояния и почему его не внесено в декларации, мы обязательно продолжим наши акции под зданием Киевсовета, под другими государственными органами и под их домом в Киеве, где Кулеба зарегистрирована частной предпринимательницей - улица Михайловская, 24-в, это неподалеку от Михайловской площади. Также мы направим письменные запросы в НАПК и НАБУ, чтобы государственные органы также поинтересовались у госпожи Евгении ее несоответствующим действующей должности состоянием. Итак, мы ждем ответа от государственных органов".

Ранее СМИ сообщали, что все имущество Евгении Кулебы отсутствует в декларации, у нее самой нет ни квартиры, ни машины, ни ценностей. Впрочем, просмотрев соцсети женщины, журналисты подсчитали, что стоимость только одних премиальных брендовых сумочек, с которыми она позирует на фото, составляет 310 тысяч гривен.