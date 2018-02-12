Активісти блокуватимуть роботу виробників фальсифікованих продуктів харчування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Оскільки держава самоусунулася від контролю за якістю продуктів харчування, цим планує зайнятися громадськість. Про це у коментарі УНН заявив голова правління громадської організації "Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів "Споживча довіра" Максим Гончар.

“Наша організація відібрала 48 зразків вершкового масла, яке реалізується в Україні і на ринках, і в супермаркетах. Ще таких досліджень по маслу ніхто не робив, максимум 20 зразків відбиралося. Скоро отримаємо результати”, — сказав М.Гончар.

За його словами, представники громадськості планують почати активно боротися із фальсифікаторами продукції, оскільки держава самоусунулася від цього питання.

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“У нас є статистика тих, хто порушував у 2014, 2015, 2016 роках. І якщо виявиться, що підприємство із року в рік робить фальсифікат, то представники громадськості готові їхати і блокувати діяльність таких підприємств, допоки вони не почнуть якісну продукцію випускати чи взагалі закриються.

Ми плануємо переходити від пасивних дій, коли ми просто оприлюднюємо інформацію, до вже активних дій. Це будуть судові позови і це буде вже блокування виїзду цієї продукції з підприємств”, — наголосив Гончар.

Як повідомляв УНН, Україна продовжує нарощувати експорт вершкового масла та імпорт пальмової олії одночасно. За рік експорт українського вершкового масла за кордон зріс у 2,5 рази. А імпорт пальмової олії в Україну за останні 7 сезонів досяг рекордного максимуму — близько 78 тис. тонн.

На фоні погіршення якості молочної продукції на внутрішньому ринку така тенденція може свідчити про певну дискримінацію українського споживача з боку вітчизняних виробників-молочників, вважає народний депутат Сергій Тригубенко.

“Я дуже хочу помилятися, проте така статистика наводить на сумні висновки... Схоже, наш вітчизняний виробник, обравши експортну стратегію, найбільш якісну продукцію (бо вершкове масло з пальмою купувати ніхто не буде) відправляє за кордон, а на внутрішній ринок збуває максимально здешевлений та шкідливий продукт?” — заявив він.

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