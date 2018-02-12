Активисты будут блокировать работу производителей фальсифицированных продуктов питания

"Наша организация отобрала 48 образцов сливочного масла, которое реализуется в Украине и на рынках, и в супермаркетах. Еще таких исследований по маслу никто не делал, до 20 образцов отбиралось. Скоро получим результаты", - сказал Гончар.

По его словам, представители общественности планируют начать активно бороться с фальсификаторами продукции, поскольку государство самоустранилось от этого вопроса.

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"У нас есть статистика тех, кто нарушал в 2014, 2015, 2016 годах. И если окажется, что предприятие из года в год делает фальсификат, то представители общественности готовы ехать и блокировать деятельность таких предприятий, пока они не начнут выпускать качественную продукцию или закроются.

Мы планируем переходить от пассивных действий, когда мы просто публикуем информацию, к уже активным действиям. Это будут судебные иски и это будет уже блокирования выезда этой продукции из предприятий", - отметил Гончар.

Как сообщал УНН, Украина продолжает наращивать экспорт сливочного масла и импорт пальмового масла одновременно. За год экспорт украинского масла за границу вырос в 2,5 раза. Импорт пальмового масла в Украину за последние 7 сезонов достиг рекордного максимума - около 78 тыс. тонн.

На фоне ухудшения качества молочной продукции на внутреннем рынке такая тенденция может свидетельствовать об определенной дискриминации украинского потребителя со стороны отечественных производителей-молочников, считает народный депутат Сергей Тригубенко.

"Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы ... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (так сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?" - заявил он.