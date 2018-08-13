Активи збанкрутілих банків продали на аукціонах за 110 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб продав минулого тижня активи 20 банків, що ліквідуються, за 110 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду.
“Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 20 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 110,05 млн грн”, — сказано у повідомленні ФГВФО.
При цьому, на суму 34,36 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 75,46 млн грн — з реалізації основних засобів банків (переважно — це нерухоме майно на суму 73,34 млн грн).
Крім того 0,13 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,10 млн грн — від продажу інших активів (картин, монет тощо).
Нагадаємо, держава планує вийти з капіталу “Укргазбанку” до кінця 2019 року.