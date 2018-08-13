Активы обанкротившихся банков продали на аукционах за 110 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц продал на прошлой неделе активы 20 ликвидируемых банков, за 110 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда.
“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 20 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 110,05 млн грн”, — говорится в сообщении ФГВФЛ.
При этом на сумму 34,36 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 75,46 млн грн — по реализации основных средств банков (в основном — это недвижимое имущество на сумму 73,34 млн грн).
Кроме того, 0,13 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,10 млн грн — от продажи других активов (картин, монет и т.п.).
Напомним, государство планирует выйти из капитала “Укргазбанка” до конца 2019 года.