Академік попередив про небезпеку: “квитком” на концерт до Дня Незалежності повинен бути тест на COVID-19, а не вакцинація

Однак, за його словами, уникнути розповсюдження коронавірусу під час масового заходу достатньо легко — треба лише допускати на нього осіб з негативними тестами на COVID-19.

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“Безумовно, було б дуже добре робити тести (перед концертом — ред.). Вакциновані теж переносять вірус, хоч у них у 15 разів легше перебігає хвороба, аніж у тих, хто не вакцинований. Якщо там буде декілька десятків тисяч і навіть декілька тисяч, це буде вже великий ризик передачі інфекції”, — попередив Володимир Широбоков.

Деталі

На думку науковця, безплатні квитки на концерт для вакцинованих — ризиковий метод заохочення населення до щеплення від COVID-19, бо ймовірність захворіти все одно надто велика. Якщо ж вакцинована людина захворіла і поки що не має симптомів, вона все одно може заразити здорову людину.

Саме тому медики вважають, що для виявлення безсимптомних носіїв COVID-19 найкраще використовувати ІФА-тести на антиген коронавірусу, які здатні діагностувати хворобу за 7 днів до появи перших симптомів.

До того ж чутливість методу повністю порівнянна з ПЛР-тестуванням, проте ціна одного аналізу в десятки разів нижча — близько 70 грн.

Нагадаємо, в Україні за добу кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зросла більше ніж на половину проти показника днем раніше.