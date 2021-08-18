В Україні 2,268 млн випадків COVID-19, за добу - 1447

КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,268 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 серпня, - понад 1400, зростання більше ніж на половину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 677 осіб, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.