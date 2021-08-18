В Україні 2,268 млн випадків COVID-19, за добу - 1447
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,268 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 серпня, - понад 1400, зростання більше ніж на половину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 677 осіб, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 677 осіб;
-
- летальних випадків – 40;
-
- одужало – 712 осіб.
-
- протестовано: методом ПЛР – 27 053 особи, методом ІФА – 9 171 особу, експрес-тестами – 24 430 осіб.
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 2 268 666 осіб;
-
- одужало – 2 198 220 осіб;
-
- летальних випадків – 53 336;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.
-
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 104, медпрацівників – 38.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.