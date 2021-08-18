В Украине 2,268 млн случаев COVID-19, за сутки - 1447

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,268 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 августа, - более 1400, рост более чем на половину против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 677 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.