В Украине 2,268 млн случаев COVID-19, за сутки - 1447
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,268 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 августа, - более 1400, рост более чем на половину против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 677 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 17 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 677 человек;
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- летальных исходов - 40;
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- выздоровели - 712 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 27 053 человека, методом ИФА - 9171 человека, экспресс-тестами - 24 430 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 268 666 человек;
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- выздоровели - 2 198 220 человек;
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- летальных исходов - 53 336;
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- проведено ПЦР-тестов - 11 726 235.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 104, медработников - 38.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.