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Академик предупредил об опасности: "билетом" на концерт ко Дню Независимости должен быть тест на COVID-19, а не вакцинация

Киев  •  УНН

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КИИВ.18 августа. УНН. Инициатива власти по раздаче вакцинированным украинцам бесплатных билетов на концерт ко Дню Независимости, который состоится в Киеве 24 августа, может спровоцировать увеличение больных COVID-19. Так считает академик НАН и НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор Владимир Широбоков, информирует УНН.

Однако, по его словам, избежать распространения коронавируса во время массового мероприятия достаточно легко - нужно лишь допускать на него лиц с отрицательными тестами на COVID-19.

Цитата:

"Безусловно, было бы очень хорошо делать тесты (перед концертом - ред.). Вакцинированные тоже переносят вирус, хотя у них в 15 раз легче протекает болезнь, чем у тех, кто не вакцинирован. Если там будет несколько десятков тысяч и даже несколько тысяч, это будет уже большой риск передачи инфекции", - предупредил Владимир Широбоков.

Детали

По мнению ученого, бесплатные билеты на концерт для вакцинированных - рисковый способ поощрения населения к вакцинации от COVID-19, потому что вероятность заболеть все равно слишком велика. Если же вакцинированный человек заболел и пока не имеет симптомов, он все равно может заразить здорового человека.

Именно поэтому медики считают, что для выявления бессимптомных носителей COVID-19 лучше всего использовать ИФА-тесты на антиген коронавируса, которые способны диагностировать болезнь за 7 дней до появления первых симптомов.

К тому же чувствительность метода полностью сравнима с ПЦР-тестированием, однако цена одного анализа в десятки раз ниже - около 70 грн.

Напомним, в Украине за сутки количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 выросло более чем на половину против показателя днем ранее.

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