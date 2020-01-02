Airbus обігнав Boeing за кількістю поставлених за 2019 рік літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Концерн Airbus вперше з 2011 року став найбільшим в світі виробником літаків: компанія перевищила прогнозовані показники і поставила 863 літака в 2019 році, випередивши свого американського конкурента Boeing, за інформацією джерел, які відстежують авіатрафік і ситуацію в аеропортах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Перестановка в списку лідерів авіаційного ринку була очікуваною, оскільки Boeing все ще переживає кризу після заборони на польоти моделі 737 MAX. Однак рекордні показники по Європі підкреслюють, який величезний шлях доведеться виконати Boeing, щоб повернути свою позицію.
Airbus, якому в зв'язку з виробничими проблемами в жовтні довелося знизити цільовий показник 2019 року на 2-3 відсотки (до 860 одиниць), задіяв додаткові ресурси і працював до останнього, встигнувши поставити 863 літака за рік.
У порівнянні з 2018 роком, коли компанія поставила 800 літаків, обсяг поставок виріс на 7,9 відсотка.
Нагадаємо, через катастрофи Boeing 737 поступився статусом найбільш продаваного літака Airbus A320.