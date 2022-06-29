Airbnb назавжди забороняє вечірки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сервіс оренди житла Airbnb назавжди заборонив вечірки та інші домашні заходи на своїй платформ, а ті, хто порушує правила, будуть видалені з сайту. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
Компанія заявила, що офіційно закріпила заборону вечірок в якості своєї політики.
Вперше було запроваджено заборону на вечірок під час пандемії, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу. З тих пір, як заявляє Airbnb, кількість скарг на вечірки скоротилася на 44% з моменту запровадження цього заходу.
У майбутньому винятки можуть бути зроблені для «спеціалізованих та традиційних місць гостинності». Airbnb також заявила, що зніме обмеження кількості людей, які можуть розміститися у житлі. Раніше було обмеження у 16 людей через побоювання щодо поширення коронавірусу.
Раніше
Компанія почала вводити обмеження на вечірки у 2019 році. Під забороною були вечірки з відкритим запрошенням та так звані «будинки для хронічних вечірок», які заважали сусідам. Під час пандемії Airbnb запровадила безстрокову заборону проведення вечірок «на користь громадського здоровʼя».
Минулого року понад 6 600 гостей усунули від використання платформи за порушення правил.
Нагадаємо
Компанія Airbnb призупинила діяльність у росії та білорусі. Це означає, що бронювання житла у цих країнах припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання за кордоном.