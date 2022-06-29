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Airbnb навсегда запрещает вечеринки

Airbnb навсегда запрещает вечеринки

Киев • УНН

 • 300735 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сервис аренды жилья Airbnb навсегда запретил вечеринки и другие домашние мероприятия на своей платформе, а нарушающие правила будут удалены с сайта. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Компания заявила, что официально закрепила запрет вечеринок в качестве своей политики.

Впервые был введен запрет на вечеринок во время пандемии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. С тех пор, как заявляет Airbnb, количество жалоб на вечеринки сократилось на 44% с момента введения этого мероприятия.

В будущем исключения могут быть сделаны для «специализированных и традиционных мест гостеприимства». Airbnb также заявила, что снимет ограничения на количество людей, которые могут разместиться в жилье. Ранее было ограничение в 16 ​​человек из-за опасений распространения коронавируса.

Ранее

Компания начала вводить ограничения на вечеринки в 2019 году. Под запретом были вечеринки с открытым приглашением и так называемые «дома для хронических вечеринок», которые мешали соседям. Во время пандемии Airbnb ввела бессрочный запрет на проведение вечеринок «в пользу общественного здоровья».

В прошлом году более 6 600 гостей отстранили от использования платформы за нарушение правил.

Напомним

Компания Airbnb приостановила деятельность в россии и беларуси. Это означает, что бронирование жилья в этих странах прекращено, а гости из этих стран не смогут оформить бронирование за рубежом.

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