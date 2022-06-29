Airbnb навсегда запрещает вечеринки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Сервис аренды жилья Airbnb навсегда запретил вечеринки и другие домашние мероприятия на своей платформе, а нарушающие правила будут удалены с сайта. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Компания заявила, что официально закрепила запрет вечеринок в качестве своей политики.
Впервые был введен запрет на вечеринок во время пандемии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. С тех пор, как заявляет Airbnb, количество жалоб на вечеринки сократилось на 44% с момента введения этого мероприятия.
В будущем исключения могут быть сделаны для «специализированных и традиционных мест гостеприимства». Airbnb также заявила, что снимет ограничения на количество людей, которые могут разместиться в жилье. Ранее было ограничение в 16 человек из-за опасений распространения коронавируса.
Ранее
Компания начала вводить ограничения на вечеринки в 2019 году. Под запретом были вечеринки с открытым приглашением и так называемые «дома для хронических вечеринок», которые мешали соседям. Во время пандемии Airbnb ввела бессрочный запрет на проведение вечеринок «в пользу общественного здоровья».
В прошлом году более 6 600 гостей отстранили от использования платформы за нарушение правил.
Напомним
Компания Airbnb приостановила деятельность в россии и беларуси. Это означает, что бронирование жилья в этих странах прекращено, а гости из этих стран не смогут оформить бронирование за рубежом.