Air France заборонила пускати на борт пасажирів з підвищеною температурою

На борт пускатимуть тих, у кого температура тіла не перевищує 38 градусів. Людям з лихоманкою можуть заборонити посадку, в їхні квитки внесуть зміни про більш пізню дату вильоту, що не потребуватиме додаткових зборів.

Вимірювати температуру будуть безконтактними інфрачервоними термометрами.

Нагадаємо, Британія планує ввести двотижневий карантин для туристів.