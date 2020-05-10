Air France заборонила пускати на борт пасажирів з підвищеною температурою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. З 11 травня в аеропортах перевірятимуть температуру у пасажирів авіакомпанії AirFrance. Про це повідомляє УНН з посиланням на AirFrance.
На борт пускатимуть тих, у кого температура тіла не перевищує 38 градусів. Людям з лихоманкою можуть заборонити посадку, в їхні квитки внесуть зміни про більш пізню дату вильоту, що не потребуватиме додаткових зборів.
Вимірювати температуру будуть безконтактними інфрачервоними термометрами.
Нагадаємо, Британія планує ввести двотижневий карантин для туристів.