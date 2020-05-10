Air France запретила пускать на борт пассажиров с повышенной температурой

На борт будут пускать тех, у кого температура тела не превышает 38 градусов. Людям с лихорадкой могут запретить посадку, в их билеты внесут изменения о более поздней дате вылета, не потребовав дополнительных сборов.

Измерять температуру будут бесконтактными инфракрасными термометрами.

Напомним, Великобритания планирует ввести двухнедельный карантин для туристов.