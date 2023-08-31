Агропідприємства МХП завершили збір ранніх зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Агропідприємства компанії МХП завершили збір ранніх зернових, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
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«Перший етап загальної збиральної кампанії ми завершили з чудовими результатами. Намолотили 403 тисяч тонн зерна, отримавши у поточному сезоні доволі високу урожайність ріпаку – 4,0 т/га», - розповіли у МХП.
Там додали, що урожайність озимої пшениці склала 6,8 т/га.
У МХП уточнили, що всі комбайни, які були залучені у збиранні ранньої групи зернових, обладнані системою картографування врожайності.
«Вона дає можливість отримати точну інформацію про строкатість урожайності в межах полів, що є частиною ланцюжка точного землеробства, яке впроваджується на агропідприємствах компанії МХП», - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що в МХП розпочали посівну озимих культур під урожай 2024 року.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Компанія працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.
Компанія МХП – вагомий гравець на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур – 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.