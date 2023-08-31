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Агропредприятия МХП завершили сбор ранних зерновых

Агропредприятия МХП завершили сбор ранних зерновых

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Агропредприятия компании МХП завершили сбор ранних зерновых, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Цитата

"Первый этап общей уборочной кампании мы завершили с отличными результатами. Намолотили 403 тысяч тонн зерна, получив в текущем сезоне довольно высокую урожайность рапса - 4,0 т/га", - рассказали в МХП.

Там добавили, что урожайность озимой пшеницы составила 6,8 т/га.

В МХП уточнили, что все комбайны, которые были задействованы в уборке ранней группы зерновых, оборудованы системой картографирования урожайности.

"Она дает возможность получить точную информацию о пестроте урожайности в пределах полей, что является частью цепочки точного земледелия, которое внедряется на агропредприятиях компании МХП", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что в МХП начали посевную озимых культур под урожай 2024 года.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Компания работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Компания МХП - весомый игрок на аграрном рынке, производственные мощности которого охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур - 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.

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