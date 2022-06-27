Агресор має бути покараний: Зеленський обговорив із представником Сенату США важливість визнання рф - спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем. Обговорили ситуацію на фронту, посилення санкцій про росії, та взаємодії в оборонній сфері, передає УНН з посиланням на прес-службу Офісу Президента.
Деталі
Зеленський поінформував про ситуацію на фронті, а також про нещодавні ракетні удари, які показово відбулися напередодні важливих заходів, зокрема саміту G7 та НАТО, що є викликом безпеці не тільки для України, а й для всього Європейського континенту.
Президент наголосив, що це не має залишитися без твердої відповіді цивілізованого світу – агресор повинен бути покараний.
Під час розмови також було відзначено важливість визнання росії державою – спонсором тероризму.
Доповнення
24 червня Комітет Сенату США із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати росію країною-спонсором тероризму.