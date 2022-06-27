Агресор має бути покараний: Зеленський обговорив із представником Сенату США важливість визнання рф - спонсором тероризму

Деталі

Зеленський поінформував про ситуацію на фронті, а також про нещодавні ракетні удари, які показово відбулися напередодні важливих заходів, зокрема саміту G7 та НАТО, що є викликом безпеці не тільки для України, а й для всього Європейського континенту.

Президент наголосив, що це не має залишитися без твердої відповіді цивілізованого світу – агресор повинен бути покараний.

Під час розмови також було відзначено важливість визнання росії державою – спонсором тероризму.

Доповнення

24 червня Комітет Сенату США із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати росію країною-спонсором тероризму.