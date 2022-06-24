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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сенатський комітет у США підтримав визнання росії країною-спонсором тероризму

Сенатський комітет у США підтримав визнання росії країною-спонсором тероризму

Київ • УНН

 • 135671 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Комітет Сенату США із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати росію країною-спонсором тероризму. Про це інформує УНН з посиланням на "Голос Америки".

Цитата

"Поки що це лише резолюція, яку підтримав комітет. Фінальне рішення має ухвалити адміністрація президента. Це резолюція, яка закликає адміністрацію, але вона не є фактичним визнанням росії державою-спонсором тероризмом", — прокоментував сенатор-демократ Кріс Кунс.

Деталі

У Сенаті очікують на підтримку цієї резолюції, а також, що Держсекретар США прислухається до думки Конгресу. Якщо її ухвалять, росію прирівняють до Сирії, Ірану, Куби та КНДР.

"Немає сумніву, що росія на чолі з володимиром путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ наступу на Україну, був терористичним актом. Він — воєнний злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, за кожне руйнування, за кожне вбивство. Усе, що було скоєно в Україні – на його відповідальності", — заявив республіканець Джеймс Ріш.

Доповнення

В середині квітня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої попросив включити росію до списку держав-спонсорів тероризму.

Такий захід міг би мати цілу низку наслідків, включаючи накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з росією, заморожування активів москви в США, включаючи нерухомість, і заборону на експорт різних товарів подвійного призначення.

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