Сенатський комітет у США підтримав визнання росії країною-спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Комітет Сенату США із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати росію країною-спонсором тероризму. Про це інформує УНН з посиланням на "Голос Америки".
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"Поки що це лише резолюція, яку підтримав комітет. Фінальне рішення має ухвалити адміністрація президента. Це резолюція, яка закликає адміністрацію, але вона не є фактичним визнанням росії державою-спонсором тероризмом", — прокоментував сенатор-демократ Кріс Кунс.
Деталі
У Сенаті очікують на підтримку цієї резолюції, а також, що Держсекретар США прислухається до думки Конгресу. Якщо її ухвалять, росію прирівняють до Сирії, Ірану, Куби та КНДР.
"Немає сумніву, що росія на чолі з володимиром путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ наступу на Україну, був терористичним актом. Він — воєнний злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, за кожне руйнування, за кожне вбивство. Усе, що було скоєно в Україні – на його відповідальності", — заявив республіканець Джеймс Ріш.
Доповнення
В середині квітня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої попросив включити росію до списку держав-спонсорів тероризму.
Такий захід міг би мати цілу низку наслідків, включаючи накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з росією, заморожування активів москви в США, включаючи нерухомість, і заборону на експорт різних товарів подвійного призначення.