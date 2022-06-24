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Сенатский комитет в США поддержал признание россии страной-спонсором терроризма

Сенатский комитет в США поддержал признание россии страной-спонсором терроризма

Киев • УНН

 • 135664 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Комитет Сената США по зарубежным отношениям поддержал резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать россию страной-спонсором терроризма. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Цитата

"Пока это только резолюция, которую поддержал комитет. Финальное решение должна принять администрация президента. Это резолюция, призывающая администрацию, но она не является фактическим признанием россии государством-спонсором терроризма", — прокомментировал сенатор-демократ Крис Кунс.

Детали

В Сенате ожидают поддержки этой резолюции, а также, что госсекретарь США прислушается к мнению Конгресса. Если ее примут, россию будут приравнивать к Сирии, Ирану, Кубе и КНДР.

"Несомненно, что россия во главе с владимиром путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ наступления на Украину, был террористическим актом. Он – военный преступник, и он несет ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, за каждое разрушение, за каждое убийство. Все, что было совершено в Украине – на его ответственности", — заявил республиканец Джеймс Риш.

Дополнение

В середине апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого попросил включить россию в список государств-спонсоров терроризма.

Такая мера могла бы иметь целый ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с россией, замораживание активов Москвы в США, включая недвижимость, и запрет на экспорт различных товаров двойного назначения.

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