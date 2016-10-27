Агресія проти України розорила Росію - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що російська агресія проти України розорила Російську Федерацію. Про це він сьогодні сказав, виступаючи в Національному університеті "Острозька академія" на Рівненщині, передає УНН.
"Агресія проти України розорила Росію. Коли вони починали агресію, рубль був 30 (до долара – ред.), зараз 70. Золотовалютні резерви на нулі. Економічне зростання - з 5% до глибокої рецесії", - наголосив Президент.
П.Порошенко наголосив, що позиція України є дуже чіткою – "нам з тобою своє робити: сціпити зуби і далі йти разои до перемоги".
Нагадаємо, санкції, введені за агресію РФ проти України, продовжили ще 5 країн.