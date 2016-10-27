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15 марта, 19:03 • 115532 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167526 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138549 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130954 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113143 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105678 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101580 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135555 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессия против Украины разорила Россию - Президент

Агрессия против Украины разорила Россию - Президент

Киев • УНН

 • 10581 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российская агрессия против Украины разорила Российскую Федерацию. Об этом он сегодня сказал, выступая в Национальном университете "Острожская академия" в Ровенской области, передает УНН.

"Агрессия против Украины разорила Россию. Когда они начинали агрессию, рубль был 30 (к доллару - ред.), сейчас 70. Золотовалютные резервы на нуле. Экономический рост - с 5% до глубокой рецессии", - подчеркнул Президент.

П.Порошенко подчеркнул, что позиция Украины очень четкая - "нам с тобой свое делать: сцепить зубы и дальше идти вместе к победе".

Напомним, санкции, введенные за агрессию РФ против Украины, продлили еще 5 стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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