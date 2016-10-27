Агрессия против Украины разорила Россию - Президент

"Агрессия против Украины разорила Россию. Когда они начинали агрессию, рубль был 30 (к доллару - ред.), сейчас 70. Золотовалютные резервы на нуле. Экономический рост - с 5% до глубокой рецессии", - подчеркнул Президент.

П.Порошенко подчеркнул, что позиция Украины очень четкая - "нам с тобой свое делать: сцепить зубы и дальше идти вместе к победе".

Напомним, санкции, введенные за агрессию РФ против Украины, продлили еще 5 стран.