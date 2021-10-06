Аграрний олігарх Веревський заробив 500 млн доларів, але податків державі сплатив всього 3,5%

Він проаналізував нещодавний звіт “Кернел”, де сума прибутку компанії за рік сягнула 513 млн доларів, а сплачених податків — всього 18 млн доларів.

“Тобто, величезний агрохолдинг, не ховаючись, повідомляє, що оподаткування його прибутку складає лише 3,5%. Айтішники можуть лише з обуренням спостерігати за подібним рівнем оподаткування, бо їм доводиться платити 5 відсотків”, — наголосив Кушнірук.

За його словами, агрохолдинг “Кернел” завдяки пільговому оподаткуванню сплачує навіть менше, ніж аграрії, які працюють як фізичні особи - підприємці, і значно менше, ніж підприємці в інших сферах.

“Така схема цілком легально дозволяє агропідприємствам платити податків у багато разів менше, ніж бізнесам в інших сферах діяльності. Тому не потрібно дивуватись, чому народні депутати парламентської фракції "Слуга народу“ та депутатської групи "Довіра“, на яких має вплив власник "Кернел Холдинг“ пан Веревський, голосують в унісон з владою. Збереження такої несправедливої та економічно абсурдної моделі оподаткування агрохолдингів забезпечується лояльністю влади до них”, — наголосив він.

Доповнення

Агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського — один з найбільших отримувачів відшкодування ПДВ. Лише в серпні він отримав з бюджету 1,6 млрд грн. При цьому “Кернел” спеціалізується на виробництві олії (Чумак, Стожар, Щедрий дар), яка в Україні б’є цінові рекорди і коштує вдвічі дорожче, ніж у сусідній Польщі.

Критики “Кернел” стверджують, що компанія вирощує соняшник із використанням небезпечних речовин, які провокують онкологію. У серпні суд встановив причетність “Кернел” до масового отруєння і загибелі бджіл на Хмельниччині.

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