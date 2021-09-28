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Соняшникова олія б'є цінові рекорди

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. З початку року соняшникова олія подорожчала на 46%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у серпні пляшка соняшникової олії об’ємом 1 літр коштувала 64,33 грн, тоді як у січні — 44,04 грн.

Інші продукти харчування зі списку соціальних теж зросли у ціні. Але не так суттєво.

Так, до прикладу масло вершкове (200 г) подорожчало на 6%, крупи манні — на 11%, крупи гречані — на 12,5%, сало — на 1,9%.

У контексті

Раніше УНН повідомляв, що в Україні олія коштує дорожче, ніж в сусідній Польші, попри те, що саме Україна — один з найбільших світових постачальників.

Експерти таку ситуацію пояснюють банальними причинами — виробники просто наживаються на українцях за мовчазної влади та зокрема АМКУ, яка вже 5 років ніяк не може завершити дослідження ринку олії в Україні і зловживання на цьому ринку монопольним становищем. Один з найбільших в Україні виробників олії, агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського визнає, що свої статки вони нарощують завдяки високим цінам та відсутності конкуренції.

Водночас “Кернел” сплачує мінімальні податки до бюджету, будучи одним з найбільшим отримувачем повернення ПДВ. Щомісячно компанія Веревського отримує мільярди з бюджету країни. 

Фактично, агрохолдинг “Кернел” формує активи за рахунок пільг від держави і високих цін на продукцію для українців. При цьому “Кернел” грубо порушує екологічні норми та вдається до хімічних атак, якими отруює оточуюче середовище, зокрема людей, небезпечними хімікатами. 

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