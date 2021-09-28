Подсолнечное масло бьет ценовые рекорды
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. С начала года подсолнечное масло подорожало на 46%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в августе бутылка подсолнечного масла объемом 1 литр стоила 64,33 грн, тогда как в январе - 44,04 грн.
Другие продукты питания из списка социальных тоже выросли в цене. Но не так существенно.
Так, к примеру масло сливочное (200 г) подорожало на 6%, крупа манная - на 11%, крупы гречневые - на 12,5%, сало - на 1,9%.
В контексте
Ранее УНН сообщал, что в Украине масло стоит дороже, чем в соседней Польше, несмотря на то, что именно Украина - один из крупнейших мировых поставщиков.
Эксперты такую ситуацию объясняют банальными причинами - производители просто наживаются на украинцах при молчаливой власти и в частности АМКУ, которая уже 5 лет никак не может завершить исследование рынка подсолнечного масла в Украине и злоупотребления на этом рынке монопольным положением. Один из крупнейших в Украине производителей масла, агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского признает, что свое состояние они наращивают благодаря высоким ценам и отсутствия конкуренции.
В то же время "Кернел" платит минимальные налоги в бюджет, являясь одним из крупнейшим получателем возврата НДС. Ежемесячно компания Веревского получает миллиарды из бюджета страны.
Фактически, агрохолдинг "Кернел" формирует активы за счет льгот от государства и высоких цен на продукцию для украинцев. При этом "Кернел" грубо нарушает экологические нормы и прибегает к химических атакам, которыми отравляет окружающую среду, в том числе людей, опасными химикатами.