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Аграрный олигарх Веревский заработал 500 млн долларов, но налогов государству заплатил всего 3,5%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Огромный агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского платит только 3,5% налога на прибыль. Льготный режим для аграрного олигарха экономист Борис Кушнирук объясняет связями с властью и влиянием на депутатскую группу "Доверие", сообщает УНН.

Он проанализировал недавний отчет "Кернел", где сумма прибыли компании за год достигла 513 млн долларов, а уплаченных налогов - всего 18 млн долларов.

"То есть, огромный агрохолдинг, не скрываясь, сообщает, что налогообложение его прибыли составляет лишь 3,5%. Айтишники могут только с негодованием наблюдать за подобным уровнем налогообложения, потому что им приходится платить 5 процентов", - отметил Кушнирук.

По его словам, агрохолдинг "Кернел" благодаря льготному налогообложению платит даже меньше, чем аграрии, которые работают как физические лица - предприниматели, и значительно меньше, чем предприниматели в других сферах.

"Такая схема вполне легально позволяет агропредприятиям платить налоги во много раз меньше, чем бизнесам в других сферах деятельности. Поэтому не нужно удивляться, почему народные депутаты парламентской фракции "Слуга народа" и депутатской группы "Доверие", на которых влияет владелец "Кернел Холдинг" господин Веревский, голосуют в унисон с властью. Сохранение такой несправедливой и экономически абсурдной модели налогообложения агрохолдингов обеспечивается лояльностью власти к ним", - подчеркнул он.

Дополнение

Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского - один из крупнейших получателей возмещения НДС. Только в августе он получил из бюджета 1,6 млрд грн. При этом "Кернел" специализируется на производстве подсолнечного масла (Чумак, Стожар, Щедрый дар), которая в Украине бьет ценовые рекорды и стоит вдвое дороже, чем в соседней Польше.

Критики "Кернел" утверждают, что компания выращивает подсолнечник с использованием опасных веществ, которые провоцируют онкологию. В августе суд установил причастность "Кернел" к массовому отравлению и гибели пчел в Хмельницкой области.

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