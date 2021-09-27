“Кернел” отруїв бджіл і пройшов екологічну сертифікацію

Інцидент з бджолами стався в селі Хутори Хмельницької області. У квітні 2020 року, коли “Енселко Агро” ( входить у групу компаній “Кернел”) проводив посівні сільськогосподарські роботи.

У ході робіт компанія розпилила на полях небезпечні отрутохімікати, у результаті чого житель села та власник пасіки у кількості 48 бджолосімей втратив 37% бджіл.

“А ті, які залишились, були ослаблені та протягом сезону 2020 року не здатні були медоносити”, — йдеться у судових матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 37 Закону України “Про бджільництво”, компанія мала попередньо повідомити про здійснення таких робіт. Однак, “Енселко Агро” цього не зробило, і власник пасіки подав до суду.

Вивчивши матеріали справи, суд ухвалив рішення стягнути з “Енселко Агро” на користь власника пасіки 167 тис. 824 грн, а саме: 42 тис. 624 грн матеріальної шкоди, завданої загибеллю бджіл, 115 тис. 200 грн упущеної вигоди та 10 тис. грн моральної шкоди.

Разом з тим в “Кернел” повідомили, що їх компанія отримала екологічний сертифікат. Щоправда, серед таких компаній немає “Енселко Агро”.

Доповнення

Хоча це не єдине грубе порушення екологічних норм, “Кернел” продовжує звітувати на Варшавській біржі (де торгуються акції) про дотримання найкращих практик, серед яких і екологічна відповідність, що вирогідно, недостовірно.

Так само це порушує принципи Глобального договору ООН, до якого нещодавно приєднався “Кернел”.

Адже в цей же час жителі Київської області повідомили про виправлення отрутохімікатами соняшника, який у подальшому “Кернел” використовує доя виробництва олії “Чумак”, “Щедрий дар” та “Стожар”.

“Кернел”!!! За що ви нас вбиваєте? Люди потім хворіють онкологією від цих ядів“, — прокоментували ситуацію в соцмережах.

Раніше

УНН повідомляв, що подібна обробка “Кернел” сільгоспкультур призвела не тільки до отруєння бджіл, а і людей.

Водночас у 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає, як “Кернел” викуповує фермерські господарства, щоб їх зруйнувати.