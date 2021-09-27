"Кернел" отравил пчел и прошел экологическую сертификацию

Инцидент с пчелами произошел в селе Хуторы Хмельницкой области. В апреле 2020 года, когда "Энселко Агро" (входит в группу компаний "Кернел") проводил посевные сельскохозяйственные работы.

В ходе работ компания распылила на полях опасные ядохимикаты, в результате чего житель села и владелец пасеки в количестве 48 пчелосемей потерял 37% пчел.

"А те, которые остались, были ослаблены и в течение сезона 2020 года не способны были медоносить", - говорится в судебных материалах.

Согласно ч. 2 ст. 37 Закона Украины "О пчеловодстве", компания должна предварительно уведомить об осуществлении таких работ. Однако, "Энселко Агро" этого не сделало, и владелец пасеки подал в суд.

Изучив материалы дела, суд принял решение взыскать с "Энселко Агро" в пользу владельца пасеки 167 тыс. 824 грн, а именно: 42 тыс. 624 грн материального ущерба, причиненного гибелью пчел, 115 тыс. 200 грн упущенной выгоды и 10 тыс. грн морального вреда.

Вместе с тем в "Кернел" сообщили, что их компания получила экологический сертификат. Правда, среди таких компаний нет "Энселко Агро".

Дополнение

Хотя это не единственное грубое нарушение экологических норм, "Кернел" продолжает отчитываться на Варшавской бирже (где торгуются акции) о соблюдении лучших практик, среди которых и экологическое соответствие, что вероятно, недостоверно.

Так же это нарушает принципы Глобального договора ООН, к которому недавно присоединился "Кернел".

Ведь в это же время жители Киевской области сообщили об исправлении ядохимикатами подсолнечника, который в дальнейшем "Кернел" использует доя производства масла "Чумак", "Щедрый дар" и "Стожар".

"Кернел"!!! За что вы нас убиваете? Люди потом болеют онкологией от этих ядов", - прокомментировали ситуацию в соцсетях.

Ранее

УНН сообщал, что подобная обработка "Кернел" сельхозкультур привела не только к отравлению пчел, а и людей.

В то же время в 2020 году BBC Украина обнародовала видео, которое рассказывает, как "Кернел" выкупает фермерские хозяйства, чтобы их разрушить.